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Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента
Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:31
2023-09-11T07:31
2023-09-11T07:37
политика
воронежская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,51%, Игорь Борисов (партия "Родина") – 3,23%.
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Политика, Воронежская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Александр Гусев (губернатор), Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Игорь Борисов
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента
ЦИК: губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83% голосов