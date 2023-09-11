https://ria.ru/20230911/vybory-1895464675.html

Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента

Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента

Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:31

2023-09-11T07:31

2023-09-11T07:37

политика

воронежская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

александр гусев (губернатор)

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,51%, Игорь Борисов (партия "Родина") – 3,23%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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