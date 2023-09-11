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Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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07:31 11.09.2023 (обновлено: 07:37 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895464675.html
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента
Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:31
2023-09-11T07:37
политика
воронежская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
александр гусев (губернатор)
россия
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,51%, Игорь Борисов (партия "Родина") – 3,23%.
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политика, воронежская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, александр гусев (губернатор), россия, единая россия, кпрф, лдпр, игорь борисов
Политика, Воронежская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Александр Гусев (губернатор), Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Игорь Борисов
Губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83 процента

ЦИК: губернатор Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 76,83% голосов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 76,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,94% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,51%, Игорь Борисов (партия "Родина") – 3,23%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаВоронежская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Александр Гусев (губернатор)РоссияЕдиная РоссияКПРФЛДПРИгорь Борисов
 
 
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