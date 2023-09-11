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В Хакасии назвали процент итоговой явки на выборы главы региона - РИА Новости, 11.09.2023
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07:11 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895461021.html
В Хакасии назвали процент итоговой явки на выборы главы региона
В Хакасии назвали процент итоговой явки на выборы главы региона - РИА Новости, 11.09.2023
В Хакасии назвали процент итоговой явки на выборы главы региона
Итоговая явка на выборах главы Хакасии, по предварительным данным, составила 39,54%, сообщили РИА Новости в республиканской избирательной комиссии. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:11
2023-09-11T07:11
политика
лдпр
единая россия
кпрф
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах главы Хакасии, по предварительным данным, составила 39,54%, сообщили РИА Новости в республиканской избирательной комиссии. На однодневных выборах главы Хакасии в первом туре голосования 9 сентября 2018 года итоговая явка составила более 41%. "На выборах главы республики приняли участие 155 823 избирателя, или 39,54%. Получается явка чуть ниже, чем была пять лет назад... Предварительно, выборы главы Хакасии прошли в один тур и необходимые более 50% голосов получил Валентин Олегович (Коновалов - действующий глава региона - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его данным, за Владимира Грудинина ("Коммунисты России") проголосовали 18 614 избирателей, что составляет 11,96%, за Коновалова отдали голоса 98 278 избирателей (63,14%), за Михаила Молчанова (ЛДПР) - 22 302 избирателя, или 14,33%. Недействительных бюллетеней - 16 451. Также в Хакасии выбирали депутатов верховного совета восьмого созыва. За места в республиканский парламент боролись представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". По данным избиркома, по одномандатным избирательным округам из 25 мандатов 23 мандата получают кандидаты, выдвинутые региональным отделением партии "Единая Россия", два мандата - кандидаты, выдвинутые региональным отделением КПРФ. Установленный законом 5-процентный порог голосов избирателей преодолели три списка кандидатов от партий КПРФ, "Единая Россия" и ЛДПР, и 25 мандатов будут распределены между ними. "Предварительно получается: КПРФ получит 12 мандатов, "Единая Россия" - 11 мандатов, ЛДПР - два мандата. Таким образом, с учетом мандатов по одномандатным округам распределение мест в новом созыве верховного совета получается следующим: "Единая Россия" - 34 мандата, КПРФ - 14 мандатов, ЛДПР - два мандата", - сообщили в избиркоме.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
В Хакасии назвали процент итоговой явки на выборы главы региона

Избирком: итоговая явка на выборах главы Хакасии составила 39,54%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах главы Хакасии, по предварительным данным, составила 39,54%, сообщили РИА Новости в республиканской избирательной комиссии.
На однодневных выборах главы Хакасии в первом туре голосования 9 сентября 2018 года итоговая явка составила более 41%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
"На выборах главы республики приняли участие 155 823 избирателя, или 39,54%. Получается явка чуть ниже, чем была пять лет назад... Предварительно, выборы главы Хакасии прошли в один тур и необходимые более 50% голосов получил Валентин Олегович (Коновалов - действующий глава региона - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его данным, за Владимира Грудинина ("Коммунисты России") проголосовали 18 614 избирателей, что составляет 11,96%, за Коновалова отдали голоса 98 278 избирателей (63,14%), за Михаила Молчанова (ЛДПР) - 22 302 избирателя, или 14,33%. Недействительных бюллетеней - 16 451.
Также в Хакасии выбирали депутатов верховного совета восьмого созыва. За места в республиканский парламент боролись представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров".
По данным избиркома, по одномандатным избирательным округам из 25 мандатов 23 мандата получают кандидаты, выдвинутые региональным отделением партии "Единая Россия", два мандата - кандидаты, выдвинутые региональным отделением КПРФ. Установленный законом 5-процентный порог голосов избирателей преодолели три списка кандидатов от партий КПРФ, "Единая Россия" и ЛДПР, и 25 мандатов будут распределены между ними.
"Предварительно получается: КПРФ получит 12 мандатов, "Единая Россия" - 11 мандатов, ЛДПР - два мандата. Таким образом, с учетом мандатов по одномандатным округам распределение мест в новом созыве верховного совета получается следующим: "Единая Россия" - 34 мандата, КПРФ - 14 мандатов, ЛДПР - два мандата", - сообщили в избиркоме.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
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