Рейтинг@Mail.ru
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 11.09.2023 (обновлено: 07:00 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895458670.html
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента - РИА Новости, 11.09.2023
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:53
2023-09-11T07:00
политика
единый день голосования в россии
россия
смоленская область
донецкая народная республика
василий анохин
михаил коваль
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858717558_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_654ac80346a729ef74766afbc67cc486.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 95,05% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,64%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 4,02%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,34%.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
смоленская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858717558_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_789e3d42eacb0b9e79a7086621eda498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единый день голосования в россии, россия, смоленская область, донецкая народная республика, василий анохин, михаил коваль, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Единый день голосования в России, Россия, Смоленская область, Донецкая Народная Республика, Василий Анохин, Михаил Коваль, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента

ЦИК: ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64% голосов

© POOL | Перейти в медиабанкВрИО главы Смоленской области В. Анохин
ВрИО главы Смоленской области В. Анохин
© POOL
Перейти в медиабанк
ВрИО главы Смоленской области В. Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 95,05% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,64%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 4,02%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,34%.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаЕдиный день голосования в РоссииРоссияСмоленская областьДонецкая Народная РеспубликаВасилий АнохинМихаил КовальЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала