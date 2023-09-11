https://ria.ru/20230911/vybory-1895458670.html

ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента

ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента - РИА Новости, 11.09.2023

ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:53

2023-09-11T06:53

2023-09-11T07:00

политика

единый день голосования в россии

россия

смоленская область

донецкая народная республика

василий анохин

михаил коваль

единая россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 95,05% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,64%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 4,02%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,34%.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

смоленская область

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