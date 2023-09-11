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ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента - РИА Новости, 11.09.2023
ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:53
2023-09-11T06:53
2023-09-11T07:00
политика
единый день голосования в россии
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смоленская область
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василий анохин
михаил коваль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,64% голосов избирателей после обработки 95,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 95,05% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,64%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 4,02%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,34%.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64 процента
ЦИК: ВрИО смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,64% голосов