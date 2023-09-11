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"Единая Россия" побеждает на выборах в собрание депутатов НАО
"Единая Россия" побеждает на выборах в собрание депутатов НАО - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в собрание депутатов НАО
Партия "Единая Россия" на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа побеждает с 43,94% голосов избирателей, КПРФ на втором месте с 24,76%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:33
2023-09-11T05:33
2023-09-11T05:36
политика
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кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа побеждает с 43,94% голосов избирателей, КПРФ на втором месте с 24,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, "Единая Россия" набрала 43,94% голосов избирателей, КПРФ – 24,76%, ЛДПР - 9,93%, "Коммунисты России" – 5,71%, партия "Родина" - 5,67%. "Справедливая Россия - Патриоты – За правду" получила поддержку 4,51% избирателей, партия "Зеленые" – 2,95%.На аналогичных выборах в 2018 году пятипроцентный барьер преодолели все шесть партий, допущенных к выборам: "Единая Россия" тогда получила 38,97%, КПРФ – 23,80%, ЛДПР – 17,36%, "Родина" - 5,54%, "Справедливая Россия" - 5,41%, "Коммунисты России" - 5,29%.
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Политика, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Ненецкий автономный округ, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в собрание депутатов НАО
"Единая Россия" побеждает на выборах в собрание депутатов НАО с 43,94% голосов