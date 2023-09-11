https://ria.ru/20230911/vybory-1895449126.html

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися - РИА Новости, 11.09.2023

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися

Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, в целом явка по региону составила более 24%, сообщает избирательная комиссия Хабаровского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:27

2023-09-11T05:27

2023-09-11T05:27

политика

хабаровский край

хабаровск

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_22db46866843740148f26d60afc62ba6.jpg

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, в целом явка по региону составила более 24%, сообщает избирательная комиссия Хабаровского края. Выборы в регионе проходили в течении двух дней - 9 и 10 сентября. "Всего в Хабаровском крае на единый день голосования были назначены выборы по 146 избирательным кампаниям. По трем кампаниям поселенческого уровня избирательные действия были отложены. В целом выборы признаны состоявшимися", - сообщает крайизбирком в своем телеграм-канале. Отмечается, что явка в целом по Хабаровскому краю составила более 24%. Уточняется, что традиционно высокую явку показали северные районы. На выборах мэра Хабаровска явка составила 26,66%. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", по предварительным данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города. Второй результат, 33,20%, у Михаила Сидорова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,85%. Всего за кресло градоначальника боролись семь кандидатов. У остальных результаты следующие: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,81%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,21%, Виктор Ротарь ("Родина") - 1,01%. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97% голосов. "Всего в результате выборов замещено 1088 мандатов, в том числе 31 – на должности глав. Из них, 559 заняли кандидаты, выдвинутые путем самовыдвижения, 461 – кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", 27 – "Справедливая Россия", 25 – ЛДПР, 16 – КПРФ", - добавляется в сообщении. По данным крайизбиркома, за голосованием следили свыше 2 тысяч наблюдателей. Избирательные комиссии фиксировали небольшое количество обращений, которые не повлияли на итоги голосования. Активным избирательным правом в этом году обладали более 750 тысяч человек, из них около 430 тысяч - это избиратели Хабаровска. В проведении выборов были задействованы 595 участковых комиссий. Хабаровский край стал первым регионом России в этом году, в котором полномочия провести выборы мэра города возложены на региональный избирком.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, хабаровский край, хабаровск, единый день голосования в россии — 2023