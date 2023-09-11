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ВрИО Смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,67 процента
ВрИО Смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,67 процента - РИА Новости, 11.09.2023
ВрИО Смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,67 процента
ВрИО губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,67% после обработки 86,66% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:11
2023-09-11T05:11
2023-09-11T05:12
политика
цик рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВрИО губернатора Смоленской области Василий Анохин лидирует на выборах главы региона с 86,67% после обработки 86,66% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 86,66% протоколов Анохин ("Единая Россия") набирает 86,67%, Андрей Максимов (КПРФ) – 5,72%, Михаил Ковалев (ЛДПР) – 4,04%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,32%.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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ВрИО Смоленского губернатора лидирует на выборах с 86,67 процента
ЦИК: ВрИО Смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах с 86,67% голосов