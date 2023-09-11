https://ria.ru/20230911/vybory-1895440522.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в собрание депутатов НАО

"Единая Россия" лидирует на выборах в собрание депутатов НАО - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в собрание депутатов НАО

Партия "Единая Россия" на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа лидирует с 43,84% голосов избирателей, КПРФ на втором месте с 25,13%,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:53

2023-09-11T03:53

2023-09-11T03:59

политика

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

россия

ненецкий автономный округ

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a61b5f97f0343afea13c31c2f61653d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа лидирует с 43,84% голосов избирателей, КПРФ на втором месте с 25,13%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,77% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, "Единая Россия" набирает 43,84% голосов избирателей, КПРФ – 25,13%, ЛДПР - 9,84%, "Коммунисты России" – 5,71%, партия "Родина" - 5,46%. "Справедливая Россия - Патриоты – За правду" получила поддержку 4,54% избирателей, партия "Зеленые" - 3,00%.На аналогичных выборах в 2018 году пятипроцентный барьер преодолели все шесть партий, допущенных к выборам: "Единая Россия" тогда получила 38,97%, КПРФ – 23,80%, ЛДПР – 17,36%, "Родина" - 5,54%, "Справедливая Россия" - 5,41%, "Коммунисты России" - 5,29%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

ненецкий автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, россия, ненецкий автономный округ, лдпр