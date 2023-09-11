https://ria.ru/20230911/vybory-1895435408.html

Магаданский облизбирком заявил об отсутствии нарушений на выборах

Магаданский облизбирком заявил об отсутствии нарушений на выборах - РИА Новости, 11.09.2023

Магаданский облизбирком заявил об отсутствии нарушений на выборах

Нарушений на трехдневных выборах губернатора Магаданской области не зафиксировано, по итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор региона Сергей... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:46

2023-09-11T02:46

2023-09-11T02:46

политика

магаданская область

сергей носов

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МАГАДАН, 11 сен - РИА Новости. Нарушений на трехдневных выборах губернатора Магаданской области не зафиксировано, по итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор региона Сергей Носов набирает 72,39% голосов, сообщил на итоговой выборной пресс-конференции председатель облизбиркома Николай Жуков. "Нарушений на зафиксировано. Хочу отметить, что выборы прошли при достаточно высокой явке колымчан. Проголосовало у нас более 35%. Если быть более точным 35,09%. Это более 33 тысяч. Довольно представительная такая получилась кампания", - сообщил Жуков. По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней, Носов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 72,39%, руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко получил 10,67%, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной думе Роман Исаев - 8,75%, кандидат от партии "Справедливая Россия - За Правду", член совета регионального отделения партии Олег Прикоки на четвёртом месте, за него проголосовали 5,77% избирателей. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосовали три дня.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

магаданская область

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политика, магаданская область, сергей носов, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023