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Действующий Воронежский губернатор лидирует на выборах с 78,21 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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01:50 11.09.2023 (обновлено: 01:52 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895431187.html
Действующий Воронежский губернатор лидирует на выборах с 78,21 процента
Действующий Воронежский губернатор лидирует на выборах с 78,21 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий Воронежский губернатор лидирует на выборах с 78,21 процента
Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 78,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 92,79%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:50
2023-09-11T01:52
политика
воронежская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
россия
александр гусев (губернатор)
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 78,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 92,79% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набрал 78,21% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,28%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,17%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,04%, Игорь Борисов (партия "Родина") - 2,92%.
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политика, воронежская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, александр гусев (губернатор), единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Воронежская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Александр Гусев (губернатор), Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Действующий Воронежский губернатор лидирует на выборах с 78,21 процента

Действующий Воронежский губернатор Гусев лидирует на выборах с 78,21% голосов

© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах губернатора с 78,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 92,79% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Гусев ("Единая Россия") набрал 78,21% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,28%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,17%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,04%, Игорь Борисов (партия "Родина") - 2,92%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаВоронежская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023РоссияАлександр Гусев (губернатор)Единая РоссияЛДПРКПРФ
 
 
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