https://ria.ru/20230911/vybory-1895430801.html

Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора

Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора - РИА Новости, 11.09.2023

Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 78,07% голосов после обработки 91,4% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:37

2023-09-11T01:37

2023-09-11T01:37

политика

воронежская область

александр гусев (губернатор)

лдпр

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 78,07% голосов после обработки 91,4% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют предварительные данные облизбиркома. "Предварительные итоги голосования. После обработки 91,40% протоколов УИК: Большов Павел Павлович (ЛДПР) - 5,19% голосов; Борисов Игорь Борисович ("Родина") - 2,92% голосов; Гусев Александр Викторович ("Единая Россия") - 78,07% голосов; Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ) - 8,34% голосов; Тарасов Ярослав Николаевич ("Справедливая Россия - За правду") - 4,08% голосов", - говорится в сообщении облизбиркома.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, воронежская область, александр гусев (губернатор), лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023