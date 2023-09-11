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Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора - РИА Новости, 11.09.2023
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01:37 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895430801.html
Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора
Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора - РИА Новости, 11.09.2023
Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора
Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 78,07% голосов после обработки 91,4% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:37
2023-09-11T01:37
политика
воронежская область
александр гусев (губернатор)
лдпр
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 78,07% голосов после обработки 91,4% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют предварительные данные облизбиркома. "Предварительные итоги голосования. После обработки 91,40% протоколов УИК: Большов Павел Павлович (ЛДПР) - 5,19% голосов; Борисов Игорь Борисович ("Родина") - 2,92% голосов; Гусев Александр Викторович ("Единая Россия") - 78,07% голосов; Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ) - 8,34% голосов; Тарасов Ярослав Николаевич ("Справедливая Россия - За правду") - 4,08% голосов", - говорится в сообщении облизбиркома.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, воронежская область, александр гусев (губернатор), лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Гусев лидирует на выборах воронежского губернатора

Действующий Воронежский губернатор Гусев лидирует на выборах с 78,07% голосов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 78,07% голосов после обработки 91,4% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют предварительные данные облизбиркома.
"Предварительные итоги голосования. После обработки 91,40% протоколов УИК: Большов Павел Павлович (ЛДПР) - 5,19% голосов; Борисов Игорь Борисович ("Родина") - 2,92% голосов; Гусев Александр Викторович ("Единая Россия") - 78,07% голосов; Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ) - 8,34% голосов; Тарасов Ярослав Николаевич ("Справедливая Россия - За правду") - 4,08% голосов", - говорится в сообщении облизбиркома.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)ЛДПРЕдиная РоссияКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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