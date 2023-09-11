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"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:27
2023-09-11T01:27
2023-09-11T01:27
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. Городской совет Донецка выбирается впервые. Согласно таблице, опубликованной в официальном канале избиркома ДНР, "Единая Россия" на выборах в горсовет набирает 75,69% голосов. На втором месте - ЛДПР с 6,98%. КПРФ набирает 5,52%, "Новые люди" - 5,41%, "Справедливая Россия" - 5,11% голосов избирателей.
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"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
"Единая Россия" лидирует с 75,69% на выборах в горсовет Донецка