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"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка

"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка

На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:27

2023-09-11T01:27

2023-09-11T01:27

политика

донецк

донецкая народная республика

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. Городской совет Донецка выбирается впервые. Согласно таблице, опубликованной в официальном канале избиркома ДНР, "Единая Россия" на выборах в горсовет набирает 75,69% голосов. На втором месте - ЛДПР с 6,98%. КПРФ набирает 5,52%, "Новые люди" - 5,41%, "Справедливая Россия" - 5,11% голосов избирателей.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, донецк, донецкая народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023