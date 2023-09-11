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"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
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01:27 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895430180.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:27
2023-09-11T01:27
политика
донецк
донецкая народная республика
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР. Городской совет Донецка выбирается впервые. Согласно таблице, опубликованной в официальном канале избиркома ДНР, "Единая Россия" на выборах в горсовет набирает 75,69% голосов. На втором месте - ЛДПР с 6,98%. КПРФ набирает 5,52%, "Новые люди" - 5,41%, "Справедливая Россия" - 5,11% голосов избирателей.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, донецк, донецкая народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецк, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка

"Единая Россия" лидирует с 75,69% на выборах в горсовет Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На выборах в городской совет Донецка подсчитаны 100% бюллетеней, побеждает "Единая Россия" с 75,69% голосов избирателей, сообщил избирком ДНР.
Городской совет Донецка выбирается впервые.
Согласно таблице, опубликованной в официальном канале избиркома ДНР, "Единая Россия" на выборах в горсовет набирает 75,69% голосов. На втором месте - ЛДПР с 6,98%. КПРФ набирает 5,52%, "Новые люди" - 5,41%, "Справедливая Россия" - 5,11% голосов избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаДонецкДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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