https://ria.ru/20230911/vybory-1895424797.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР

"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:18

2023-09-11T00:18

2023-09-11T00:28

политика

донецкая народная республика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

денис пушилин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.Данные избиркома опубликовал в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Согласно данным избиркома, после обработки всех протоколов ЕР набирает 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%. "Справедливая Россия" набирает 3,27% голосов, "Новые люди" - 5,14%.Пушилин заявил, что выборы в республике состоялись.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, донецкая народная республика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, денис пушилин