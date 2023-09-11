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"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
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00:18 11.09.2023 (обновлено: 00:28 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895424797.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:18
2023-09-11T00:28
политика
донецкая народная республика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
денис пушилин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.Данные избиркома опубликовал в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Согласно данным избиркома, после обработки всех протоколов ЕР набирает 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%. "Справедливая Россия" набирает 3,27% голосов, "Новые люди" - 5,14%.Пушилин заявил, что выборы в республике состоялись.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
донецкая народная республика
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политика, донецкая народная республика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, денис пушилин
Политика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Денис Пушилин
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР

"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР с 78,03% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.
Данные избиркома опубликовал в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах
00:22
Согласно данным избиркома, после обработки всех протоколов ЕР набирает 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%. "Справедливая Россия" набирает 3,27% голосов, "Новые люди" - 5,14%.
Пушилин заявил, что выборы в республике состоялись.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023Денис Пушилин
 
 
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