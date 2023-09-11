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"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:18
2023-09-11T00:18
2023-09-11T00:28
политика
донецкая народная республика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
денис пушилин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР с 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.Данные избиркома опубликовал в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Согласно данным избиркома, после обработки всех протоколов ЕР набирает 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%. "Справедливая Россия" набирает 3,27% голосов, "Новые люди" - 5,14%.Пушилин заявил, что выборы в республике состоялись.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html
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политика, донецкая народная республика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, денис пушилин
Политика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Денис Пушилин
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный Совет ДНР с 78,03% голосов