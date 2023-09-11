https://ria.ru/20230911/voskresenskiy-1895004059.html

Биография Станислава Воскресенского

Биография Станислава Воскресенского - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Станислава Воскресенского

Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:15

2023-09-11T12:15

2023-09-11T12:15

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справки

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ивановская область

станислав воскресенский

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единый день голосования в россии — 2023

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Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "международные экономические отношения". С 1995 по 1999 год занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях.С 1999 по 2004 год был финансовым директором в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства. В 2004-2008 годах – референт, заместитель начальника Экспертного управления президента РФ.В 2008-2012 годах – заместитель министра экономического развития РФ. Курировал департамент инвестиционной политики, развития, конкуренции и анализа конъюнктуры рынков, госрегулирования тарифов, а также департамент инфраструктурных реформ и энергоэффективности.В 2012 году являлся представителем президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати".В 2012 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Kуpиpoвaл развитие Калининградской области.С августа 2014 года – заместитель министра экономического развития РФ. Курировал работу департаментов развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, а также инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.10 октября 2017 года Станислав Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области. 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 65,72% голосов избирателей.10 октября 2018 года вступил в должность губернатора Ивановской области. 14 июня 2023 года Станислав Воскресенский был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Ивановской области. 11 сентября 2023 года Станислав Воскресенский победил на выборах главы Ивановской области с 82,49% голосов после обработки 100% протоколов.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Здравоохранение". Действительный государственный советник РФ 2 класса (2007).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), имеет благодарности президента РФ (2007, 2009). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ивановская область, станислав воскресенский, единая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023