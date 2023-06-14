https://ria.ru/20230614/voskresenskiy-1878039782.html
Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области
Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области - РИА Новости, 14.06.2023
Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области
"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:55
2023-06-14T13:55
2023-06-14T13:55
политика
ивановская область
россия
станислав воскресенский
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области, сообщили в пресс-службе ЕР. ""Единая Россия" выдвинула Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области. Его кандидатуру поддержали на региональной конференции партии", - говорится в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230613/vedernikov-1877815376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ивановская область, россия, станислав воскресенский, единая россия
Политика, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Единая Россия
Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области
"Единая Россия" выдвинула Воскресенского кандидатом на выборы главы Ивановской области