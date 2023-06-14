https://ria.ru/20230614/voskresenskiy-1878039782.html

Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области

Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области - РИА Новости, 14.06.2023

Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:55

2023-06-14T13:55

2023-06-14T13:55

политика

ивановская область

россия

станислав воскресенский

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области, сообщили в пресс-службе ЕР. ""Единая Россия" выдвинула Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах губернатора Ивановской области. Его кандидатуру поддержали на региональной конференции партии", - говорится в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230613/vedernikov-1877815376.html

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ивановская область, россия, станислав воскресенский, единая россия