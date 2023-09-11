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Воскресенский побеждает на выборах губернатора Ивановской области

Воскресенский побеждает на выборах губернатора Ивановской области - РИА Новости, 11.09.2023

Воскресенский побеждает на выборах губернатора Ивановской области

Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский побеждает на выборах главы региона с 82,49% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:25

2023-09-11T11:25

2023-09-11T11:27

ивановская область

политика

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

станислав воскресенский

александра бойкова

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский побеждает на выборах главы региона с 82,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 82,49% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,42%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,51%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,58%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,26%.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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ивановская область, политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, станислав воскресенский, александра бойкова, россия