https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895601874.html

Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний

Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний - РИА Новости, 11.09.2023

Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:31

2023-09-11T15:31

2023-09-11T15:31

в мире

турция

швеция

россия

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

евросоюз

нато

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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки. "В G20 "(Большая двадцатка) входят не только восточные, но и многие западные страны. G20 - это практически синтез Востока и Запада. Однако в этих последних событиях я могу сказать, что конфликт с Западом, к сожалению, есть - в российско-украинском инциденте. Что это за конфликт? Вот уважаемый господин Путин (Владимир, президент РФ) говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Что это такое? Разве Запад на протяжении пятидесяти лет сдержал данное нам слово? Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит (имеет в виду членство Турции в ЕС – ред.). Сегодня (в воскресенье) мы снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и сказали ему, что эти весы не выдержат такой нагрузки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

турция

швеция

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