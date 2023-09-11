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Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний - РИА Новости, 11.09.2023
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15:31 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895601874.html
Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний
Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:31
2023-09-11T15:31
в мире
турция
швеция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
евросоюз
нато
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки. "В G20 "(Большая двадцатка) входят не только восточные, но и многие западные страны. G20 - это практически синтез Востока и Запада. Однако в этих последних событиях я могу сказать, что конфликт с Западом, к сожалению, есть - в российско-украинском инциденте. Что это за конфликт? Вот уважаемый господин Путин (Владимир, президент РФ) говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Что это такое? Разве Запад на протяжении пятидесяти лет сдержал данное нам слово? Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит (имеет в виду членство Турции в ЕС – ред.). Сегодня (в воскресенье) мы снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и сказали ему, что эти весы не выдержат такой нагрузки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
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в мире, турция, швеция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, евросоюз, нато, большая двадцатка, йенс столтенберг
В мире, Турция, Швеция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Большая двадцатка, Йенс Столтенберг
Эрдоган раскритиковал Запад за невыполнение обещаний

Эрдоган обвинил Запад в препятствовании вступлению Турции в ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
G20 "(Большая двадцатка) входят не только восточные, но и многие западные страны. G20 - это практически синтез Востока и Запада. Однако в этих последних событиях я могу сказать, что конфликт с Западом, к сожалению, есть - в российско-украинском инциденте. Что это за конфликт? Вот уважаемый господин Путин (Владимир, президент РФ) говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Что это такое? Разве Запад на протяжении пятидесяти лет сдержал данное нам слово? Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит (имеет в виду членство Турции в ЕС – ред.). Сегодня (в воскресенье) мы снова встречались с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и сказали ему, что эти весы не выдержат такой нагрузки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
В миреТурцияШвецияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОБольшая двадцаткаЙенс Столтенберг
 
 
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