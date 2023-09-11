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ФосАгро открыла флагманский образовательный центр в московской Ветакадемии - РИА Новости, 11.09.2023
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17:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/tsentr-1895625877.html
ФосАгро открыла флагманский образовательный центр в московской Ветакадемии
ФосАгро открыла флагманский образовательный центр в московской Ветакадемии - РИА Новости, 11.09.2023
ФосАгро открыла флагманский образовательный центр в московской Ветакадемии
"ФосАгро" открыла флагманский образовательный центр в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:16
2023-09-11T17:16
фосагро
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
иннопрактика
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "ФосАгро" открыла флагманский образовательный центр в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает компания. Профильный образовательный центр "ФосАгро" представляет собой многофункциональную аудиторию, оснащенную компьютерами и средствами мультимедиа. В распоряжении слушателей - учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы. В центре имеются зона отдыха, библиотека и места для самостоятельной работы. Открыта лаборатория кормов и фитолаборатория, позволяющие проводить образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы. В центре студентам будет доступен курс "От руды до еды" - более 350 лекций по разным аспектам сельхозпроизводства. В его создании принимали участие специалисты "ФосАгро", сотрудники "Иннопрактики", Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева и учёные РАН. Сегодня курс доступен в 37 вузах и трёх профессиональных колледжах. За последние полтора года его слушателями стали более 41 тысячи человек. Как отметил на церемонии открытия центра замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, важно, что сотрудничество образовательных организаций ведомства с "ФосАгро" не ограничивается только открытием научно-образовательных центров, специалисты компании участвуют в образовательном процессе, что, в свою очередь. позволяет увеличить долю квалифицированных специалистов с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству. В свою очередь, ректор МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина Сергей Позябин подчеркнул, что совместная с "ФосАгро" и другими партнёрами работа означает, что выпускники академии будут обладать высокими компетенциями, смогут приступить к работе с первого дня после окончания вуза и работодателям не придётся их переучивать. На важность повышения престижа аграрной отрасли совместным усилиями науки, бизнеса и государства, примером чего и являются образовательные центры "ФосАгро", обратила внимание первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Она отметила, что проект "ФосАгро" помогает студентам понять все те возможности, которые открываются сегодня в АПК и привлечь в отрасль заинтересованных молодых людей, донести до них, что спрос на специалистов очень высок, работодатели ждут зоотехников, биохимиков, агрономов, биологов. Как сообщил заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин, подготовка молодых специалистов, которые стремятся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений - залог эффективности отрасли. "Поэтому с 2019 "ФосАгро" тиражирует свой опыт подготовки инженерных кадров для химической и горной промышленности на сельскохозяйственный сектор. Для учащихся аграрных вузов при поддержке Минсельхоза была разработана инновационная образовательная программа "От руды до еды". Её тематика максимально широкая: агрохимия и агрономия, растениеводство, животноводство, инновации и цифровизация сельского хозяйства, экономика, юриспруденция, ответственное земледелие. Наша цель – поделиться накопленным опытом, экспертизой и технологиями", - приводятся в сообщении его слова. В компании напомнили, что образовательный центр в Московской ветеринарной академии – двенадцатый из открытых "ФосАгро" в ведущих аграрных вузах страны. Такие же центры работают в Пензенском, Воронежском, Белгородском, Орловском, Саратовском, Кубанском ГАУ, Курской ГСХА, Рязанском ГАТУ, Уральском ГАУ, Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве. До конца 2023 года планируется открытие ещё семи центров. В перспективе до 2024 года программу планируется расширить на все аграрные университеты с общим количеством слушателей в 35 тысяч человек в год, увеличив количество лекций до 500.
https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html
https://ria.ru/20230802/fosagro-1887828488.html
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фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), иннопрактика, россия
ФосАгро, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Иннопрактика, Россия

ФосАгро открыла флагманский образовательный центр в московской Ветакадемии

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании "Фосагро"
Стенд компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "ФосАгро" открыла флагманский образовательный центр в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает компания.
Профильный образовательный центр "ФосАгро" представляет собой многофункциональную аудиторию, оснащенную компьютерами и средствами мультимедиа. В распоряжении слушателей - учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы. В центре имеются зона отдыха, библиотека и места для самостоятельной работы. Открыта лаборатория кормов и фитолаборатория, позволяющие проводить образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы.
В центре студентам будет доступен курс "От руды до еды" - более 350 лекций по разным аспектам сельхозпроизводства. В его создании принимали участие специалисты "ФосАгро", сотрудники "Иннопрактики", Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева и учёные РАН. Сегодня курс доступен в 37 вузах и трёх профессиональных колледжах. За последние полтора года его слушателями стали более 41 тысячи человек.
Как отметил на церемонии открытия центра замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, важно, что сотрудничество образовательных организаций ведомства с "ФосАгро" не ограничивается только открытием научно-образовательных центров, специалисты компании участвуют в образовательном процессе, что, в свою очередь. позволяет увеличить долю квалифицированных специалистов с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству.
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В свою очередь, ректор МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина Сергей Позябин подчеркнул, что совместная с "ФосАгро" и другими партнёрами работа означает, что выпускники академии будут обладать высокими компетенциями, смогут приступить к работе с первого дня после окончания вуза и работодателям не придётся их переучивать.
На важность повышения престижа аграрной отрасли совместным усилиями науки, бизнеса и государства, примером чего и являются образовательные центры "ФосАгро", обратила внимание первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Она отметила, что проект "ФосАгро" помогает студентам понять все те возможности, которые открываются сегодня в АПК и привлечь в отрасль заинтересованных молодых людей, донести до них, что спрос на специалистов очень высок, работодатели ждут зоотехников, биохимиков, агрономов, биологов.
Как сообщил заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин, подготовка молодых специалистов, которые стремятся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений - залог эффективности отрасли.
"Поэтому с 2019 "ФосАгро" тиражирует свой опыт подготовки инженерных кадров для химической и горной промышленности на сельскохозяйственный сектор. Для учащихся аграрных вузов при поддержке Минсельхоза была разработана инновационная образовательная программа "От руды до еды". Её тематика максимально широкая: агрохимия и агрономия, растениеводство, животноводство, инновации и цифровизация сельского хозяйства, экономика, юриспруденция, ответственное земледелие. Наша цель – поделиться накопленным опытом, экспертизой и технологиями", - приводятся в сообщении его слова.
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В компании напомнили, что образовательный центр в Московской ветеринарной академии – двенадцатый из открытых "ФосАгро" в ведущих аграрных вузах страны. Такие же центры работают в Пензенском, Воронежском, Белгородском, Орловском, Саратовском, Кубанском ГАУ, Курской ГСХА, Рязанском ГАТУ, Уральском ГАУ, Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве. До конца 2023 года планируется открытие ещё семи центров. В перспективе до 2024 года программу планируется расширить на все аграрные университеты с общим количеством слушателей в 35 тысяч человек в год, увеличив количество лекций до 500.
 
ФосАгроМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ИннопрактикаРоссия
 
 
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