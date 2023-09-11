https://ria.ru/20230911/trekery-1895443141.html

В АО "ГЛОНАСС" рассказали об испытании трекеров для беспилотников и катеров

В АО "ГЛОНАСС" рассказали об испытании трекеров для беспилотников и катеров - РИА Новости, 11.09.2023

В АО "ГЛОНАСС" рассказали об испытании трекеров для беспилотников и катеров

АО "ГЛОНАСС" - оператор государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" - провело успешные испытания трекеров для беспилотных воздушных судов в Томской... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:19

2023-09-11T04:19

2023-09-11T04:19

ленинградская область

санкт-петербург

россия

алексей райкевич

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

эра-глонасс

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" - оператор государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" - провело успешные испытания трекеров для беспилотных воздушных судов в Томской области и для маломерных судов в Ленинградской области, заявил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич в кулуарах ВЭФ. "Авиадроны выполнили ряд полетов на разных высотах для тестирования устойчивости сигнала сотовой связи, в районе экспериментальных полетов устойчивый сигнал фиксировался на высотах до 700 метров. Мы протестировали возможности нашей мониторинговой платформы, система показала себя как работоспособная, отвечающая задачам мониторинга и аварийного оповещения", - сказал Райкевич. По его словам, при наличии наземной инфраструктуры сотовой связи госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" может оперативно обеспечить мониторинг полетов в наиболее массовых сегментах применения беспилотников. Это позволит исключить запреты на использование технологии в 73 регионах страны для отдельных сегментов – обработка сельхозземель, мониторинг инфраструктуры и трубопроводов, аэрофотосъемка. Райкевич рассказал, что такие же тестовые испытания применения "ЭРА-ГЛОНАСС" для передачи экстренных вызовов о происшествиях прошли и на маломерных судах минувшим летом на водных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пилотный проект был организован АО "ГЛОНАСС" совместно с МЧС России, Минтрансом России и Ространснадзором. Трекеры были установлены на различные типы маломерных судов - моторки, парусники, гидроциклы, а также на спасательные жилеты. "Информация о возникновении аварийной ситуации в течение нескольких секунд по спутниковой и сотовой связи передавалась оператору системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и далее с указанием местоположения плавсредства поступала в "Систему 112" Санкт-Петербурга. В случае нахождения человека за бортом точные координаты его местоположения отображались на бортовых компьютерах судна и оперативно передавались спасателям", - отметил глава компании. "Я надеюсь, что за пилотами уже последует промышленное применение этих технологий", - заключил глава АО "ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20230910/glonass-1895273913.html

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Максим Горбачев

ленинградская область, санкт-петербург, россия, алексей райкевич, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), эра-глонасс, вэф-2023