https://ria.ru/20230911/tokaev-1895598432.html

Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов

Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.09.2023

Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов

Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов, сообщил президент... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:18

2023-09-11T15:18

2023-09-11T15:18

казахстан

турция

астана

касым-жомарт токаев

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834442482_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_82f2c088ca8e90ade48a3b3ad6a786c6.jpg

АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Астане. Токаев напомнил, что Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. "Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число десяти крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", - сказал казахстанский лидер. Фидан отметил, что "турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур". Ранее в понедельник министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ждут в Казахстане с визитом 3 ноября. Фидан уточнил, что турецкий лидер планирует "всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств". Третьего ноября в Казахстане состоится 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств.

https://ria.ru/20230910/elektroenergiya-1895273533.html

https://ria.ru/20230906/referendum-1894437973.html

казахстан

турция

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, турция, астана, касым-жомарт токаев, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, в мире