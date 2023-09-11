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Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов
Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.09.2023
Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов
Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов, сообщил президент... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:18
2023-09-11T15:18
2023-09-11T15:18
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АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Астане. Токаев напомнил, что Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. "Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число десяти крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", - сказал казахстанский лидер. Фидан отметил, что "турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур". Ранее в понедельник министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ждут в Казахстане с визитом 3 ноября. Фидан уточнил, что турецкий лидер планирует "всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств". Третьего ноября в Казахстане состоится 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств.
https://ria.ru/20230910/elektroenergiya-1895273533.html
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казахстан, турция, астана, касым-жомарт токаев, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, в мире
Казахстан, Турция, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на 2,8 миллиарда долларов
Токаев заявил о реализации с Турцией 36 проектов на сумму 2,8 миллиарда долларов
АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Турция входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Астане.
Токаев напомнил, что Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54%, достигнув 6,3 миллиарда долларов.
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"Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число десяти крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", - сказал казахстанский лидер.
Фидан отметил, что "турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур".
Ранее в понедельник министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
ждут в Казахстане с визитом 3 ноября. Фидан уточнил, что турецкий лидер планирует "всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств".
Третьего ноября в Казахстане состоится 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств.
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