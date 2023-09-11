https://ria.ru/20230911/seryshev-1895466071.html

Серышев поздравил глав сибирских регионов с победой на выборах

Серышев поздравил глав сибирских регионов с победой на выборах - РИА Новости, 11.09.2023

Серышев поздравил глав сибирских регионов с победой на выборах

Полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев поздравил побеждающих на прошедших выборах глав сибирских регионов, отметив их сплоченность при решении важных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:43

2023-09-11T07:43

2023-09-11T07:43

политика

владивосток

россия

единый день голосования в россии

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10089cdb2c2e221bee7e3ea1ac6b5c85.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев поздравил побеждающих на прошедших выборах глав сибирских регионов, отметив их сплоченность при решении важных для округа вопросов, сообщает пресс-служба полпреда. В понедельник Серышев в режиме видеоконференции принял участие в межрегиональном совещании с главами регионов Сибири, которое состоялось в рамках работы делегации регионов округа на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С учётом предварительных результатов единого дня голосования, полпред поздравил Валентина Коновалова, Виктора Томенко, Михаила Котюкова, Сергея Цивилева, Андрея Травникова и Виталия Хоценко с победой на выборах высших должностных лиц Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. "Заданный вами курс на развитие поддержан населением. Желаю успехов и эффективной работы на благо регионов и всей России", – сказал Серышев. Полномочный представитель подчеркнул, что в последние месяцы ярко проявилась сплоченность губернаторского корпуса Сибири при решении важных для округа вопросов. В частности, с личным участием глав регионов, представителей ассоциации "Сибирское соглашение" и федеральных органов исполнительной власти проведена значительная работа по формированию плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, отметил он. По словам полпреда, итогом такой работы стал комплексный документ, охватывающий важные для Сибири приоритеты развития. "Также консолидировано прошу работать над выполнением плана. Приоритетной задачей для региональных органов власти должно стать сопровождение инвестпроектов, снятие административных барьеров и оперативное реагирование на возникающие сложности", – обратился к участникам совещания Серышев. Полпред считает, что план реализации стратегии развития Сибири в перспективе должен меняться с учетом динамичной мировой обстановки. Он пояснил, что межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" продолжит выполнять координирующую роль в вопросах реализации этого документа. При этом наиболее важные дополнения будут выноситься на Красноярский экономический форум. Кроме того, положения стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года и плана ее реализации должны стать основой для формирования нового комплексного плана развития Сибирского отделения Российской академии наук. "Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность опережающего развития Сибири для экономики страны и наращивания интеграционных процессов. Уверен, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач, построения новой конкурентоспособной экономики регионов и повышения качества жизни сибиряков", – сказал Серышев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, владивосток, россия, единый день голосования в россии, вэф-2023