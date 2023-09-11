https://ria.ru/20230911/sammit-1895474996.html

Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году

Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023

Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:02

2023-09-11T09:02

2023-09-11T11:11

в мире

бразилия

россия

китай

луис инасиу лула да силва

си цзиньпин

большая двадцатка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_192f829c44f4294a38ba9c745ace662e.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году, передает агентство Ani. По завершении саммита G20 в Нью-Дели премьер-министр Индии передал президенту Бразилии председательство в группе. "Я хотел бы поздравить Индию с исключительно хорошей организацией саммита. Мы получили много тепла от индийского народа. У Бразилии есть все условия, чтобы стать принимающей страной "Большой двадцатки" в следующем году. Мы хотим использовать многие города Бразилии для организации там большого количества мероприятий. Я не знаю, почему президент Путин и Си Цзиньпин не приняли здесь участия, но я приглашу их и надеюсь, что они приедут в Бразилию", — сказал да Силва на пресс-конференции. Говоря о ситуации на Украине, он выразил надежду, что к тому моменту "война закончится и мы вернемся к нормальным временам". Президент Бразилии подчеркнул, что на его стране лежит большая ответственность за проведение следующего саммита G20. "Мы поставим проблему неравенства в качестве основной проблемы <…>. Еще один вопрос, который мы собираемся обсудить, — это энергетический переход. Бразилия обладает исключительным потенциалом в производстве чистой энергии", — сказал он.Кроме того, добавил да Силва, планируется обсудить реформу многосторонних институтов и постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895192195.html

бразилия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, россия, китай, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, большая двадцатка, оон