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Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
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09:02 11.09.2023 (обновлено: 11:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sammit-1895474996.html
Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году
Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:02
2023-09-11T11:11
в мире
бразилия
россия
китай
луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
большая двадцатка
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году, передает агентство Ani. По завершении саммита G20 в Нью-Дели премьер-министр Индии передал президенту Бразилии председательство в группе. "Я хотел бы поздравить Индию с исключительно хорошей организацией саммита. Мы получили много тепла от индийского народа. У Бразилии есть все условия, чтобы стать принимающей страной "Большой двадцатки" в следующем году. Мы хотим использовать многие города Бразилии для организации там большого количества мероприятий. Я не знаю, почему президент Путин и Си Цзиньпин не приняли здесь участия, но я приглашу их и надеюсь, что они приедут в Бразилию", — сказал да Силва на пресс-конференции. Говоря о ситуации на Украине, он выразил надежду, что к тому моменту "война закончится и мы вернемся к нормальным временам". Президент Бразилии подчеркнул, что на его стране лежит большая ответственность за проведение следующего саммита G20. "Мы поставим проблему неравенства в качестве основной проблемы &lt;…&gt;. Еще один вопрос, который мы собираемся обсудить, — это энергетический переход. Бразилия обладает исключительным потенциалом в производстве чистой энергии", — сказал он.Кроме того, добавил да Силва, планируется обсудить реформу многосторонних институтов и постоянное членство в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, бразилия, россия, китай, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, большая двадцатка, оон
В мире, Бразилия, Россия, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, ООН
Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии пригласил лидеров России и Китая на саммит G20 в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году, передает агентство Ani.
По завершении саммита G20 в Нью-Дели премьер-министр Индии передал президенту Бразилии председательство в группе.
"Я хотел бы поздравить Индию с исключительно хорошей организацией саммита. Мы получили много тепла от индийского народа. У Бразилии есть все условия, чтобы стать принимающей страной "Большой двадцатки" в следующем году. Мы хотим использовать многие города Бразилии для организации там большого количества мероприятий. Я не знаю, почему президент Путин и Си Цзиньпин не приняли здесь участия, но я приглашу их и надеюсь, что они приедут в Бразилию", — сказал да Силва на пресс-конференции.
Говоря о ситуации на Украине, он выразил надежду, что к тому моменту "война закончится и мы вернемся к нормальным временам".
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Президент Бразилии подчеркнул, что на его стране лежит большая ответственность за проведение следующего саммита G20.
"Мы поставим проблему неравенства в качестве основной проблемы <…>. Еще один вопрос, который мы собираемся обсудить, — это энергетический переход. Бразилия обладает исключительным потенциалом в производстве чистой энергии", — сказал он.
Кроме того, добавил да Силва, планируется обсудить реформу многосторонних институтов и постоянное членство в Совете Безопасности ООН.
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В миреБразилияРоссияКитайЛуис Инасиу Лула да СилваСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаООН
 
 
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