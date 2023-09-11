Лула да Силва пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году
Президент Бразилии пригласил лидеров России и Китая на саммит G20 в 2024 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в 2024 году, передает агентство Ani.
"Я хотел бы поздравить Индию с исключительно хорошей организацией саммита. Мы получили много тепла от индийского народа. У Бразилии есть все условия, чтобы стать принимающей страной "Большой двадцатки" в следующем году. Мы хотим использовать многие города Бразилии для организации там большого количества мероприятий. Я не знаю, почему президент Путин и Си Цзиньпин не приняли здесь участия, но я приглашу их и надеюсь, что они приедут в Бразилию", — сказал да Силва на пресс-конференции.
Говоря о ситуации на Украине, он выразил надежду, что к тому моменту "война закончится и мы вернемся к нормальным временам".
Президент Бразилии подчеркнул, что на его стране лежит большая ответственность за проведение следующего саммита G20.
"Мы поставим проблему неравенства в качестве основной проблемы <…>. Еще один вопрос, который мы собираемся обсудить, — это энергетический переход. Бразилия обладает исключительным потенциалом в производстве чистой энергии", — сказал он.
Кроме того, добавил да Силва, планируется обсудить реформу многосторонних институтов и постоянное членство в Совете Безопасности ООН.