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Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае - РИА Новости, 11.09.2023
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12:58 11.09.2023 (обновлено: 14:05 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895545544.html
Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае
Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае - РИА Новости, 11.09.2023
Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоится церемония присвоения... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:58
2023-09-11T14:05
владимир путин
приморский край
вэф-2023
воздушно-космические силы россии
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса.Один из кораблей - единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна станет уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна разобьют бутылку шампанского.Танкер способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. "Валентин Пикуль" строится по заказу АО "Роснефтефлот" для перевозок нефти в том числе с проекта "Роснефти" "Восток Ойл".Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии будет названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.ССК "Звезда" – крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся ещё три судна серии.Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также ведутся достроечные работы многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 "Святая Мария" и на головном судне серии "Катерина Великая", которое проходит комплекс испытаний в Центре судоремонта "Дальзавод". На сегодняшний день на верфи работает 5,5 тысячи сотрудников ССК, ещё свыше двух тысяч предстоит набрать.Путин 11-12 сентября будет работать во Владивостоке. После посещения "Звезды" глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств.Далее в режиме ВКС президент России проведет совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Завершится программа общением президента с модераторами ключевых сессий форума в режиме ВКС.
https://ria.ru/20230911/investproekty-1895524487.html
https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html
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353
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Путин на церемонии присвоения имен двум арктическим танкерам
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоялась церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса.
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владимир путин, приморский край, вэф-2023, воздушно-космические силы россии
Владимир Путин, Приморский край, ВЭФ-2023, Воздушно-космические силы России
Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае

Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса.
Один из кораблей - единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна станет уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна разобьют бутылку шампанского.
Участники на стенде ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Приморский край презентовал инвестпроекты на стенде ВЭБ.РФ в рамках ВЭФ
Вчера, 11:52
Танкер способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. "Валентин Пикуль" строится по заказу АО "Роснефтефлот" для перевозок нефти в том числе с проекта "Роснефти" "Восток Ойл".
Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии будет названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.
ССК "Звезда" – крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся ещё три судна серии.
Ледостойкая стационарная платформа на стенде АО Объединенной судостроительной корпорация (ОСК) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению
11 августа, 12:51
Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также ведутся достроечные работы многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 "Святая Мария" и на головном судне серии "Катерина Великая", которое проходит комплекс испытаний в Центре судоремонта "Дальзавод". На сегодняшний день на верфи работает 5,5 тысячи сотрудников ССК, ещё свыше двух тысяч предстоит набрать.
Путин 11-12 сентября будет работать во Владивостоке. После посещения "Звезды" глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств.
Далее в режиме ВКС президент России проведет совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Завершится программа общением президента с модераторами ключевых сессий форума в режиме ВКС.
Восточный экономический форум — 2023. День второй
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проводится уже в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Участники на стенде ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Стенд РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

Панельная дискуссия Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Стенд Минприроды России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

Руслан Давыдов временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

ВЭФ-2023. Панельная дискуссия Евразийский агроэкспресс: новые возможности для торговли в АТР

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта РФ и АО РЭЦ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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18 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

Стенд инвестиционной компании Интеррос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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20 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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21 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится 12 сентября.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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22 из 22

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 22

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 22

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 22

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 22

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 22

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 22

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 22

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 22

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 22

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 22

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 22

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 22

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 22

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 22

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 22

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 22

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
21 из 22

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
Владимир ПутинПриморский крайВЭФ-2023Воздушно-космические силы России
 
 
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