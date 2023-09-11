https://ria.ru/20230911/putin-1895545544.html

Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае

Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае - РИА Новости, 11.09.2023

Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоится церемония присвоения... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:58

2023-09-11T12:58

2023-09-11T14:05

владимир путин

приморский край

вэф-2023

воздушно-космические силы россии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса.Один из кораблей - единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна станет уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна разобьют бутылку шампанского.Танкер способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. "Валентин Пикуль" строится по заказу АО "Роснефтефлот" для перевозок нефти в том числе с проекта "Роснефти" "Восток Ойл".Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии будет названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.ССК "Звезда" – крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся ещё три судна серии.Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также ведутся достроечные работы многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 "Святая Мария" и на головном судне серии "Катерина Великая", которое проходит комплекс испытаний в Центре судоремонта "Дальзавод". На сегодняшний день на верфи работает 5,5 тысячи сотрудников ССК, ещё свыше двух тысяч предстоит набрать.Путин 11-12 сентября будет работать во Владивостоке. После посещения "Звезды" глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств.Далее в режиме ВКС президент России проведет совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Завершится программа общением президента с модераторами ключевых сессий форума в режиме ВКС.

https://ria.ru/20230911/investproekty-1895524487.html

https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html

приморский край

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Путин на церемонии присвоения имен двум арктическим танкерам Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоялась церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса. 2023-09-11T12:58 true PT2M52S

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владимир путин, приморский край, вэф-2023, воздушно-космические силы россии