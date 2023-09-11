https://ria.ru/20230911/vef-2023-1895486968.html

Восточный экономический форум — 2023. День второй

Восточный экономический форум — 2023. День второй - РИА Новости, 11.09.2023

Восточный экономический форум — 2023. День второй

Во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Второй день масштабного мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:36

2023-09-11T10:36

2023-09-11T10:36

фото

вэф-2023

владивосток

экономика

шос

брикс

индия

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Во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Второй день масштабного мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

индия

китай

дальний восток

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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