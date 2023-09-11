В России появились три новых национальных турмаршрута
В МЭР рассказали о трех новых национальных турмаршрутах России
© РИА Новости / Мария СеливановаПолина Харыбина с дочкой Марьяной на Оленьем дворе, расположенном в родовой общине Лопарская
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на полях ВЭФ-2023.
"Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также еще один, объединяющий Татарстан, Чувашию и Марий Эл", — сообщил чиновник.
Он отметил, что присвоение нового статуса поможет регионам в раскрытии их туристского потенциала и позволит сделать точки притяжения гораздо более доступным для путешественников. "Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного потока гостей, а также получения мер поддержки. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство турмаршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", — указал Хидзиев.
Отмечается, что в основе межрегионального маршрута "Великий Волжский путь" лежит исторический Волжский торговый путь. Он включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск.
Маршрут Кемеровской области "Горная Шория. К детям тайги" предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории – шорцев.
Мурманская область представила маршрут "Заполярный калейдоскоп". Он дает общее представление о регионе, знакомит гостей с историей развития территории, начиная с освоения кольского заполярья коренными народами до современности.
В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что в настоящее время статус национального присвоено более 40 маршрутам. В 2023 году грантовая поддержка на их обустройство по нацпроекту по туризму была оказана почти 40 регионам.
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