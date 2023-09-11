https://ria.ru/20230911/puteshestviya-1895524122.html

В России появились три новых национальных турмаршрута

В России появились три новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 11.09.2023

В России появились три новых национальных турмаршрута

Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:09

2023-09-11T12:09

2023-09-11T12:09

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на полях ВЭФ-2023. "Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также еще один, объединяющий Татарстан, Чувашию и Марий Эл", — сообщил чиновник. Он отметил, что присвоение нового статуса поможет регионам в раскрытии их туристского потенциала и позволит сделать точки притяжения гораздо более доступным для путешественников. "Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного потока гостей, а также получения мер поддержки. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство турмаршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", — указал Хидзиев. Отмечается, что в основе межрегионального маршрута "Великий Волжский путь" лежит исторический Волжский торговый путь. Он включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск. Маршрут Кемеровской области "Горная Шория. К детям тайги" предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории – шорцев.Мурманская область представила маршрут "Заполярный калейдоскоп". Он дает общее представление о регионе, знакомит гостей с историей развития территории, начиная с освоения кольского заполярья коренными народами до современности. В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что в настоящее время статус национального присвоено более 40 маршрутам. В 2023 году грантовая поддержка на их обустройство по нацпроекту по туризму была оказана почти 40 регионам. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/shpitsbergen-1895520715.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, чувашская республика (чувашия), мурманская область