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В России появились три новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
12:09 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/puteshestviya-1895524122.html
В России появились три новых национальных турмаршрута
В России появились три новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 11.09.2023
В России появились три новых национальных турмаршрута
Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:09
2023-09-11T12:09
туризм
новости - туризм
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
чувашская республика (чувашия)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на полях ВЭФ-2023. "Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также еще один, объединяющий Татарстан, Чувашию и Марий Эл", — сообщил чиновник. Он отметил, что присвоение нового статуса поможет регионам в раскрытии их туристского потенциала и позволит сделать точки притяжения гораздо более доступным для путешественников. "Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного потока гостей, а также получения мер поддержки. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство турмаршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", — указал Хидзиев. Отмечается, что в основе межрегионального маршрута "Великий Волжский путь" лежит исторический Волжский торговый путь. Он включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск. Маршрут Кемеровской области "Горная Шория. К детям тайги" предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории – шорцев.Мурманская область представила маршрут "Заполярный калейдоскоп". Он дает общее представление о регионе, знакомит гостей с историей развития территории, начиная с освоения кольского заполярья коренными народами до современности. В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что в настоящее время статус национального присвоено более 40 маршрутам. В 2023 году грантовая поддержка на их обустройство по нацпроекту по туризму была оказана почти 40 регионам. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, чувашская республика (чувашия), мурманская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Чувашская Республика (Чувашия), Мурманская область
В России появились три новых национальных турмаршрута

В МЭР рассказали о трех новых национальных турмаршрутах России

© РИА Новости / Мария СеливановаПолина Харыбина с дочкой Марьяной на Оленьем дворе, расположенном в родовой общине Лопарская
Полина Харыбина с дочкой Марьяной на Оленьем дворе, расположенном в родовой общине Лопарская - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Три новых национальных туристических маршрута появились в России, заявил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма МЭР Алимбек Хидзев на полях ВЭФ-2023.
"Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также еще один, объединяющий Татарстан, Чувашию и Марий Эл", — сообщил чиновник.
Он отметил, что присвоение нового статуса поможет регионам в раскрытии их туристского потенциала и позволит сделать точки притяжения гораздо более доступным для путешественников. "Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного потока гостей, а также получения мер поддержки. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство турмаршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", — указал Хидзиев.
Отмечается, что в основе межрегионального маршрута "Великий Волжский путь" лежит исторический Волжский торговый путь. Он включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск.
Маршрут Кемеровской области "Горная Шория. К детям тайги" предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории – шорцев.
Мурманская область представила маршрут "Заполярный калейдоскоп". Он дает общее представление о регионе, знакомит гостей с историей развития территории, начиная с освоения кольского заполярья коренными народами до современности.
В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что в настоящее время статус национального присвоено более 40 маршрутам. В 2023 году грантовая поддержка на их обустройство по нацпроекту по туризму была оказана почти 40 регионам.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Чувашская Республика (Чувашия)Мурманская область
 
 
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