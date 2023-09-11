https://ria.ru/20230911/peregovory-1895544150.html

В Совфеде прокомментировали заявление США о переговорах с Украиной

В Совфеде прокомментировали заявление США о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.09.2023

В Совфеде прокомментировали заявление США о переговорах с Украиной

Заявление американской стороны о возможных переговорах РФ и Украины не имеет никакой добавленной стоимости, в Киеве по-прежнему правят кукловоды из Вашингтона,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:55

2023-09-11T12:55

2023-09-11T12:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Заявление американской стороны о возможных переговорах РФ и Украины не имеет никакой добавленной стоимости, в Киеве по-прежнему правят кукловоды из Вашингтона, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."По завершении саммита "двадцатки" госсекретарь США (Энтони) Блинкен первым делом высказался по "украинскому досье", как известно, в итоговом коммюнике саммита, несмотря на отчаянные попытки американцев, места этому сюжету практически не нашлось", - написал сенатор. По словам Косачева, Блинкен, по сути, повторил "мирный план Зеленского", за Киев пообещал возвращение Украины за стол переговоров, как только шаг навстречу сделает Россия, и это несмотря на известные украинские указы и законы о недопустимости переговоров. Кроме того, госсекретарь пообещал подключение к переговорам самих США, как только их начнут Украина с Россией, отметил политик. "Ничего принципиально нового. За набором противоречащих друг другу и от того не имеющих никакой добавленной стоимости заявлений Блинкена прослеживается главное: кукловодят в Киеве по-прежнему США, и только они. И Украина для них - не более чем инструмент в борьбе за своё главенствующее место "на холме" и под солнцем", - подчеркнул он. При этом всё более явственно проявляется другая тенденция: американцы утрачивают способность "кукловодить" в глобальном контексте, что и подтвердила недавняя "двадцатка", полагает Косачев. "Уверен, мы увидим эту тенденцию и в АТЭС, где американцы сейчас председательствуют, нагло злоупотребляя своими полномочиями, и в других конструкциях, вплоть до ООН, где палочная дисциплина "семерки" наталкивается на всё больше отторжение остального мира", - написал законодатель. Косачев также считает, что председательство Индии в "двадцатке" оказалось очень своевременным и очень конструктивным. "Очередь за Бразилией в 2024 году и ЮАР - в 2025-м. БРИКС даёт миру шанс. И Россия здесь явно на своём месте", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html

https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html

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в мире, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф, сша