Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным - РИА Новости, 11.09.2023
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:57
2023-09-11T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
швеция
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883439638_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_29d9c9ef19fbe26fa27563072b87b476.jpg
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года. "Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу. Господин президент (Тайип Эрдоган) уже заявил о бесполезности подобных намерений", - сообщил собеседник агентства. По его словам, решение Анкары всецело отразит те шаги, которые предпримет Стокгольм в рамках принятых на себя обязательств. "Пока не все обязательства выполнены", - резюмировал источник. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
турция
швеция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883439638_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bac97cdee2ed6d11b9521228d465bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, швеция, евросоюз, нато, анкара (провинция)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Швеция, Евросоюз, НАТО, Анкара (провинция)
Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным

Анкара назвала давление по членству Швеции в НАТО неприемлемым и бесполезным

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года.
"Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу. Господин президент (Тайип Эрдоган) уже заявил о бесполезности подобных намерений", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение Анкары всецело отразит те шаги, которые предпримет Стокгольм в рамках принятых на себя обязательств.
"Пока не все обязательства выполнены", - резюмировал источник.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергШвецияЕвросоюзНАТОАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала