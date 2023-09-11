https://ria.ru/20230911/nato-1895590863.html

Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным

Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным - РИА Новости, 11.09.2023

Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным

Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:57

2023-09-11T14:57

2023-09-11T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

швеция

евросоюз

нато

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АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года. "Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу. Господин президент (Тайип Эрдоган) уже заявил о бесполезности подобных намерений", - сообщил собеседник агентства. По его словам, решение Анкары всецело отразит те шаги, которые предпримет Стокгольм в рамках принятых на себя обязательств. "Пока не все обязательства выполнены", - резюмировал источник. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, швеция, евросоюз, нато, анкара (провинция)