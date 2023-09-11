Источник назвал давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезным
Анкара назвала давление по членству Швеции в НАТО неприемлемым и бесполезным
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи на саммите НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Давление на Анкару в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно, Стокгольм пока не выполнил все обязательства, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года.
"Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу. Господин президент (Тайип Эрдоган) уже заявил о бесполезности подобных намерений", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение Анкары всецело отразит те шаги, которые предпримет Стокгольм в рамках принятых на себя обязательств.
"Пока не все обязательства выполнены", - резюмировал источник.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.