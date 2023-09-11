https://ria.ru/20230911/moor-1894618566.html

Биография Александра Моора

Биография Александра Моора - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Александра Моора

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района Тюменской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:18

2023-09-11T12:18

2023-09-11T12:18

тюменская область

справки

тюменская область

тюмень

россия

александр моор

единая россия

тюменский государственный университет

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Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района Тюменской области.В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит" с присвоением квалификации "экономист".С июля 1994 года по апрель 1997 года работал экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО "Банк Тюменский кредит".С апреля 1997 года по февраль 2000 года был начальником отдела ликвидности, вице-президентом по внешнеэкономической деятельности АОЗТ "Инвестиционный банк "Дипломат".С мая 2000 года по март 2001 года Александр Моор занимал должность заместителя председателя правления ОАО "Банк "Белый Север".С марта по июль 2001 года – начальник контрольно-ревизионного управления, начальник казначейства ОАО "Ханты-Мансийский банк".С июля 2001 года по июль 2003 года работал в должности заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области.С июля 2003 года по июнь 2005 года – генеральный директор ОАО "Тюменский ЦУМ". С июня по декабрь 2005 года был директором департамента имущественных отношений администрации города Тюмени.С декабря 2005 года по февраль 2011 года – заместитель губернатора Тюменской области.В феврале 2011 года работал в должности первого заместителя главы администрации города Тюмени.С февраля 2011 года по май 2018 года был главой администрации города Тюмени. 29 мая 2018 года Александр Моор был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. 9 сентября 2018 года был избран губернатором Тюменской области, получив 65,86% голосов. 14 февраля вступил в должность. 23 июня 2023 года Александр Моор был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Тюменской области. 11 сентября Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов.Член Государственного Совета РФ. Член Высшего совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018). Александр Моор женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, тюменская область, тюмень, россия, александр моор, единая россия, тюменский государственный университет, единый день голосования в россии — 2023