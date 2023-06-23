https://ria.ru/20230623/kandidat-1880022643.html

ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора

ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора - РИА Новости, 23.06.2023

ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора

"Единая Россия" выдвинула действующего главу Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:14

2023-06-23T15:14

2023-06-23T15:14

тюменская область

александр моор

единая россия

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Александра Моора кандидатом от партии на выборах главы Тюменской области. За него проголосовали делегаты региональной конференции партии", - сказано в сообщении. Отмечается, что выборы губернатора пройдут 10 сентября по единому избирательному округу, который включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html

тюменская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюменская область, александр моор, единая россия, политика