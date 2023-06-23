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ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора - РИА Новости, 23.06.2023
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15:14 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kandidat-1880022643.html
ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора
ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора - РИА Новости, 23.06.2023
ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора
"Единая Россия" выдвинула действующего главу Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:14
2023-06-23T15:14
тюменская область
александр моор
единая россия
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Александра Моора кандидатом от партии на выборах главы Тюменской области. За него проголосовали делегаты региональной конференции партии", - сказано в сообщении. Отмечается, что выборы губернатора пройдут 10 сентября по единому избирательному округу, который включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html
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тюменская область, александр моор, единая россия, политика
Тюменская область, Александр Моор, Единая Россия, Политика
ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора

ЕР выдвинула главу Тюменской области Моора кандидатом от партии на выборах губернатора

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Тюменской области Александра Моора кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Александра Моора кандидатом от партии на выборах главы Тюменской области. За него проголосовали делегаты региональной конференции партии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что выборы губернатора пройдут 10 сентября по единому избирательному округу, который включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье
20 июня, 11:27
 
Тюменская областьАлександр МоорЕдиная РоссияПолитика
 
 
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