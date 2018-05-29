Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Должность тюменского губернатора оказалась вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и стал главой Минстроя. Моор будет руководить областью до выборов главы региона.
Александр Моор родился в 1974 году. С 2011 года он занимает пост главы администрации Тюмени.
В 2016 году Моор возглавил рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве.