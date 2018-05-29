Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Перед подписанием указа президент провел встречу с Моором, на которой сообщил о своем решении.

Должность тюменского губернатора оказалась вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и стал главой Минстроя. Моор будет руководить областью до выборов главы региона.

Александр Моор родился в 1974 году. С 2011 года он занимает пост главы администрации Тюмени.

В 2016 году Моор возглавил рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве.