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В Нижегородской области почти сто человек заболели корью - РИА Новости, 11.09.2023
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11:48 11.09.2023 (обновлено: 12:25 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kor-1895526097.html
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью - РИА Новости, 11.09.2023
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью
В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:48
2023-09-11T12:25
нижегородская область
арзамасский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале."Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в населенном пункте компактно проживают цыгане.Специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация. Прививки сделали уже почти 400 местных жителей. Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
https://ria.ru/20230906/kor-1894636285.html
нижегородская область
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нижегородская область, арзамасский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия
Нижегородская область, Арзамасский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Происшествия
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью

Очаг заболевания корью выявили в Арзамасском районе Нижегородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в населенном пункте компактно проживают цыгане.
Специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация. Прививки сделали уже почти 400 местных жителей.
Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
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Нижегородская областьАрзамасский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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