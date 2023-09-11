https://ria.ru/20230911/kor-1895526097.html

В Нижегородской области почти сто человек заболели корью

В Нижегородской области почти сто человек заболели корью - РИА Новости, 11.09.2023

В Нижегородской области почти сто человек заболели корью

В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:48

2023-09-11T11:48

2023-09-11T12:25

нижегородская область

арзамасский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале."Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в населенном пункте компактно проживают цыгане.Специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация. Прививки сделали уже почти 400 местных жителей. Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.

https://ria.ru/20230906/kor-1894636285.html

нижегородская область

арзамасский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, арзамасский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия