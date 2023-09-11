https://ria.ru/20230911/kor-1895526097.html
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью - РИА Новости, 11.09.2023
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью
В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:48
2023-09-11T11:48
2023-09-11T12:25
нижегородская область
арзамасский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале."Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в населенном пункте компактно проживают цыгане.Специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация. Прививки сделали уже почти 400 местных жителей. Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
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нижегородская область
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нижегородская область, арзамасский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия
Нижегородская область, Арзамасский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Происшествия
В Нижегородской области почти сто человек заболели корью
Очаг заболевания корью выявили в Арзамасском районе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости.
В Арзамасском районе Нижегородской области 93 человека заболели корью, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале
.
"Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", — говорится в сообщении.
На Кубани число заразившихся корью выросло в два раза
В ведомстве отметили, что в населенном пункте компактно проживают цыгане.
Специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация. Прививки сделали уже почти 400 местных жителей.
Сейчас пять противоэпидемических бригад обходят дома, состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.