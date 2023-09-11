https://ria.ru/20230911/grossi-1895583713.html

Гросси рассказал о контактах с Россией и Украиной по теме ЗАЭС

Гросси рассказал о контактах с Россией и Украиной по теме ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2023

Гросси рассказал о контактах с Россией и Украиной по теме ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской АЭС, в ближайшее время планируется... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:36

2023-09-11T14:36

2023-09-11T14:48

россия

украина

рафаэль гросси

в мире

запорожская аэс

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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской АЭС, в ближайшее время планируется продолжение обсуждения "на высоком уровне", заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.Гендиректор МАГАТЭ отметил, что очень обеспокоен в связи с боевой активностью близ объекта. По его словам, она наблюдается почти постоянно, и эксперты Агентства, которые находятся на площадке, регулярно докладывают об этом."Я рассчитываю продолжить обсуждения с обеими сторонами, возможно, в скором времени на высоком уровне", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене в понедельник.Ранее глава МАГАТЭ заявил, что представители миссии на Запорожской АЭС за прошедшую неделю слышали более 20 взрывов в отдалении от атомной станции, что может свидетельствовать о возросшей боевой активности и потенциальной угрозе безопасности АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230909/vzryvy-1895192055.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс