https://ria.ru/20230911/forum-1895485748.html

Путин поприветствовал участников Международного форума онкологии

Путин поприветствовал участников Международного форума онкологии - РИА Новости, 11.09.2023

Путин поприветствовал участников Международного форума онкологии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов VI Международного форума онкологии и радиотерапии, отметив уникальность... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:33

2023-09-11T09:33

2023-09-11T09:34

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов VI Международного форума онкологии и радиотерапии, отметив уникальность форума, который собирает учёных, врачей, производителей фармацевтической продукции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Ваш традиционный форум поистине уникален, он неизменно собирает на своей площадке видных учёных, врачей, производителей фармацевтической продукции, организаторов здравоохранения, представителей органов власти из многих стран", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что такой комплексный междисциплинарный подход, насыщенная программа встречи имеют важное практическое значение, позволяют на высоком экспертном уровне обсудить ключевые проблемы совершенствования системы онкологической помощи, профилактики, своевременной диагностики заболеваний и их эффективного лечения. Президент России уверен, что форум пройдёт в творческой, деловой атмосфере, предоставит участникам отличную возможность пообщаться с коллегами из России и других государств, обменяться наработанным опытом, познакомиться с новейшими достижениями фундаментальных исследований и технологического прогресса и определить перспективы и пути развития онкологии – одного из важнейших направлений отечественной и мировой науки и медицины. Российский лидер пожелал участникам, гостям и организаторам содержательных дискуссий и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html

https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество