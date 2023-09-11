https://ria.ru/20230911/erdogan-1895600778.html

Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции

Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 11.09.2023

Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:29

2023-09-11T15:29

2023-09-11T15:29

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

голубой поток

турецкий поток

саммит g20

индия

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СТАМБУЛ, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, переговоры по данным вопросам продолжаются. "В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", - сообщил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Дели. По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов". "Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, голубой поток, турецкий поток, саммит g20, индия