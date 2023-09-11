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Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 11.09.2023
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15:29 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/erdogan-1895600778.html
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:29
2023-09-11T15:29
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
голубой поток
турецкий поток
саммит g20
индия
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СТАМБУЛ, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, переговоры по данным вопросам продолжаются. "В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", - сообщил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Дели. По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов". "Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, голубой поток, турецкий поток, саммит g20, индия
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, Голубой поток, Турецкий поток, Саммит G20, Индия
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции

Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 газовый хаб и энергоцентр в Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, переговоры по данным вопросам продолжаются.
"В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", - сообщил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Дели.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
9 сентября, 08:00
По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов".
«
"Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России
Вчера, 14:24
Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаГолубой потокТурецкий потокСаммит G20Индия
 
 
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