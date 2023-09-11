https://ria.ru/20230911/erdogan-1895600778.html
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:29
2023-09-11T15:29
2023-09-11T15:29
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
голубой поток
турецкий поток
саммит g20
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg
СТАМБУЛ, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, переговоры по данным вопросам продолжаются. "В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", - сообщил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Дели. По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов". "Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
турция
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_730:0:2708:1484_1920x0_80_0_0_36f0feb7df0aba39a7b93bf651222a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, голубой поток, турецкий поток, саммит g20, индия
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, Голубой поток, Турецкий поток, Саммит G20, Индия
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 создание газового хаба в Турции
Эрдоган заявил, что обсуждал на полях G20 газовый хаб и энергоцентр в Турции
СТАМБУЛ, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита "Большой двадцатки" создание газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, переговоры по данным вопросам продолжаются.
"В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", - сообщил Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Дели.
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов".
«
"Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России
Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада