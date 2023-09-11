https://ria.ru/20230911/doblest-1895597037.html

Путин присвоил десяти городам звание "Город трудовой доблести"

Путин присвоил десяти городам звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 11.09.2023

Путин присвоил десяти городам звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти российским населенным пунктам, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:15

2023-09-11T15:15

2023-09-11T17:16

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти российским населенным пунктам, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — указано в документе.В этот перечень вошли:Глава государства поддержал предложение отметить эти города почетным званием по итогам заседания оргкомитета "Победа" на прошлой неделе.Звание "Город трудовой доблести" существует с 2020 года, когда его присвоили первым 20 российским городам. В каждом из них устанавливают стелу с изображением герба города и национальной символики, которая отражает уникальность традиций. Позднее список городов трудовой доблести неоднократно расширяли. Предложить внести в список тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.

https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html

https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html

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рязань

улан-удэ

владимир

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Ольга Фомченкова

общество, подольск, рязань, улан-удэ, владимир путин, российская академия наук, владимир