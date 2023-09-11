https://ria.ru/20230911/arbuz-1895530579.html

Стали известны подробности смерти москвички, съевшей арбуз

Стали известны подробности смерти москвички, съевшей арбуз - РИА Новости, 11.09.2023

Стали известны подробности смерти москвички, съевшей арбуз

Столичные следователи проводят проверку по факту смерти женщины, которая скончалась вскоре после того, как съела арбуз, сообщается в Telegram-канале московского РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:09

2023-09-11T12:09

2023-09-11T14:17

происшествия

здоровье - общество

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Столичные следователи проводят проверку по факту смерти женщины, которая скончалась вскоре после того, как съела арбуз, сообщается в Telegram-канале московского главка СК."Предварительно установлено, что женщина, страдавшая рядом хронических заболеваний, и члены ее семьи употребили в пищу арбуз. Вскоре она почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась", — говорится в публикации.Проверку проводит следственный отдел по району Хамовники. Сотрудники опрашивают родственников умершей, устанавливают место покупки арбуза и другие обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Ситуацию взяла на контроль городская прокуратура. Там уточнили, что 48-летняя москвичка купила арбуз в пятницу, 8 сентября, а умерла два дня спустя, в воскресенье. При этом арбуз ели и ее родственники, но у них никаких жалоб на самочувствие нет.Позже в СК сообщили, что, по предварительным данным, признаков отравления судебные медики не выявили, а причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.Газета "Известия" пишет со ссылкой на источники, что женщина купила арбуз возле станции метро "Спортивная". После того как она его поела, у нее началась сильная рвота, но скорую вызвали лишь на следующий день. Спасти женщину не удалось.

https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895010390.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, следственный комитет россии (ск рф)