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"Предчувствие". Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 10.09.2023 (обновлено: 01:05 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895414843.html
"Предчувствие". Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада
"Предчувствие". Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада - РИА Новости, 11.09.2023
"Предчувствие". Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада
Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T22:34
2023-09-11T01:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать. "У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): "Мы всегда будем с вами"... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", - заявил Зеленский.Как отмечает издание, Зеленский также заявил, что правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу "полностью милитаризированной экономики", если стране предстоит конфликт на истощение. Он не уточнил, как власти собираются это делать. Как пишет издание, Зеленский заявил, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если слабость в глазах западных партнеров станет "тенденцией". Зеленский считает, что такой момент пока не наступил. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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россия, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, Сергей Шойгу, В мире
"Предчувствие". Зеленский усомнился в искренности поддержки Запада

Зеленский усомнился в искренности поддержки Киева Западом

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать.
"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): "Мы всегда будем с вами"... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", - заявил Зеленский.
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Как отмечает издание, Зеленский также заявил, что правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу "полностью милитаризированной экономики", если стране предстоит конфликт на истощение. Он не уточнил, как власти собираются это делать. Как пишет издание, Зеленский заявил, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если слабость в глазах западных партнеров станет "тенденцией". Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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