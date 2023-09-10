https://ria.ru/20230910/yavka-1895403064.html

Явка на выборах мэра Москвы составила предварительно 42,5 процента

Явка на выборах мэра Москвы составила предварительно 42,5 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах мэра Москвы составила предварительно 42,5 процента

Предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:59

2023-09-10T20:59

2023-09-10T21:14

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."42,5% явка", - сказал Реут.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлились по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023