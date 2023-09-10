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Явка на выборы главы Тюменской области превысила 48 процентов

Явка на выборы главы Тюменской области превысила 48 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы главы Тюменской области превысила 48 процентов

Явка на выборах губернатора Тюменской области на 19.30 местного времени (17.30 мск) достигла 48,08%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:30

2023-09-10T19:30

2023-09-10T19:30

политика

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

александр моор

единая россия

кпрф

лдпр

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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тюменской области на 19.30 местного времени (17.30 мск) достигла 48,08%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "Явка по Тюменской обрасти с учетом автономных округов составила 48,08% - это 1 285 470 избирателей. Тюменская область уверенно перевалила 50-процентный рубеж явки — 51,97%, или 604 249 избирателей. По автономным округам. 65,83% составила явка в Ямало-Ненецком автономном округе – 233 456 избирателей. Ханты-Мансийский автономный округ – 38,72%, это 447 765 избирателей", – сообщил Халин. По словам председателя избиркома, в целом можно говорить о том, что "единый день голосования, сам процесс голосования прошел достаточно спокойно". "В Тюменской области не допущено чрезвычайных происшествий, не выявлено настораживающей, тревожащей информации", – подчеркнул Халин. Голосование на выборах губернатора были однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Избиратели могли проголосовать за одного из четырех кандидатов: действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), депутатов Тюменской облдумы Ивана Левченко (КПРФ), Владимира Пискайкина (СРЗП) и депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова (ЛДПР). В единый день голосования также состоялись выборы депутатов в Тюменскую городскую думу VIII созыва, дополнительные выборы в Тюменскую облдуму по двум одномандатным округам и ряд выборов депутатов городских, районных и сельских дум. В списки избирателей внесено 2,672 миллиона человек, проголосовать они могли на 2005 участках. В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек.

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

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политика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, александр моор, единая россия, кпрф, лдпр