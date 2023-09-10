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Явка на выборах в Ивановской области превысила 32 процента

Явка на выборах в Ивановской области превысила 32 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Ивановской области превысила 32 процента

В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 18.00 воскресенья составила 32,37%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:21

2023-09-10T19:21

2023-09-10T19:21

политика

ивановская область

станислав воскресенский

павел попов (генерал)

единая россия

кпрф

коммунисты россии

александра бойкова

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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 18.00 воскресенья составила 32,37%, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии. На пост губернатора Ивановской области баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрированы 619 кандидатов. Голосование в регионе проходит с 8 по 10 сентября. "По данным на 18.00, явка составила 32,37%", - отметили в избиркоме. Предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись в сентябре 2018 года, голосование проводилось в один день. Явка избирателей тогда составила 32,9%.

ивановская область

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политика, ивановская область, станислав воскресенский, павел попов (генерал), единая россия, кпрф, коммунисты россии, александра бойкова