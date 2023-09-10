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Явка на выборы в Ульяновской области превысила 30 процентов

Явка на выборы в Ульяновской области превысила 30 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы в Ульяновской области превысила 30 процентов

Явка на выборы в законодательное собрание Ульяновской области на 18.00 (17.00 мск) в итоговый день голосования составила более 30%, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:37

2023-09-10T18:37

2023-09-10T18:37

политика

ульяновская область

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборы в законодательное собрание Ульяновской области на 18.00 (17.00 мск) в итоговый день голосования составила более 30%, сообщается в телеграм-канале регионального избиркома. "На 18.00 воскресенья участие в голосовании на выборах в Ульяновском регионе приняли 306 662 избирателя (32,21 %)", - говорится в сообщении. На однодневных выборах в законодательное собрание Ульяновской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 40,31%. В Ульяновской области 8, 9 и 10 сентября проходят голосования на выборах депутатов законодательного собрания седьмого созыва и муниципальные выборы. Зарегистрировано 99 кандидатов от шести партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России". В дни голосования в регионе работают 941 избирательный участок с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). По данным на 1 июля, в Ульяновской области зарегистрированы 952 557 избирателей.

ульяновская область

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политика, ульяновская область, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023