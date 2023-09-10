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Явка на выборах в Воронежской области превысила 48 процентов

Явка на выборах в Воронежской области превысила 48 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Воронежской области превысила 48 процентов

Явка на выборах губернатора Воронежской области составила, по данным на 18.00 мск, 48,48%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:34

2023-09-10T18:34

2023-09-10T18:34

политика

воронежская область

александр гусев (губернатор)

игорь борисов

лдпр

кпрф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Воронежской области составила, по данным на 18.00 мск, 48,48%, сообщил облизбирком. Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%. "По состоянию на 18:00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 46,92%. ДЭГ воспользовались 85,93% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 48,48%", - говорится в сообщении. По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России". На прошлых губернаторских выборах в Воронежской области на 18.00 мск явка избирателей составила 37,71%. Голосование на предыдущих выборах губернатора проходило в один день, 9 сентября 2018 года.

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, воронежская область, александр гусев (губернатор), игорь борисов, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023