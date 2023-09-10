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Явка на выборах главы Орловской области превысила 50 процентов

Явка на выборах главы Орловской области превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Орловской области превысила 50 процентов

Явка на выборах губернатора Орловской области в итоговый день голосования, по данным на 15.00, составила 50,07%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:45

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

лдпр

андрей клычков

орловская область

политика

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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области в итоговый день голосования, по данным на 15.00, составила 50,07%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области на 15.00 10 сентября составила: 50,07%", - говорится в телеграм-канале облизбиркома. На однодневных досрочных выборах губернатора Орловской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 57,77%. Выборы губернатора Орловской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе работают 682 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Орловской области зарегистрировано 601 078 избирателей. За пост руководителя региона борются четыре кандидата: действующий глава Андрей Клычко от КПРФ, Светлана Ковалева от партии "Новые люди", Владимир Стебаков от Российской экологической партии "Зелёные" и Владислав Числов от ЛДПР.

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единый день голосования в россии — 2023, кпрф, лдпр, андрей клычков, орловская область, политика