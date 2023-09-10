https://ria.ru/20230910/vybory-1895418485.html

Собянин набрал более 2,3 миллиона после подсчета 75,3 процента протоколов

Собянин набрал более 2,3 миллиона после подсчета 75,3 процента протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

Собянин набрал более 2,3 миллиона после подсчета 75,3 процента протоколов

Действующий мэр российской столицы Сергей Собянин после подсчета 75,3% протоколов на выборах мэра Москвы набирает 2 368 486 голосов, депутат Мосгордумы Леонид... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:16

2023-09-10T23:16

2023-09-10T23:16

политика

москва

сергей собянин

леонид зюганов

борис чернышов (депутат)

госдума рф

московская городская дума

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий мэр российской столицы Сергей Собянин после подсчета 75,3% протоколов на выборах мэра Москвы набирает 2 368 486 голосов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 252 196 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов - 177 000 голосов, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. "Собянин С.С. общее - 2 368 486 голосов. Зюганов Л.А. - 252 196 голосов, Чернышов Б.А. - 177 000 голосов", - следует из данных на экранах в группе разбора. Первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в Государственной Думе Дмитрий Гусев набирает 121 863 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков - 164 375 голосов. По итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев - 103 762 голоса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, сергей собянин, леонид зюганов, борис чернышов (депутат), госдума рф, московская городская дума