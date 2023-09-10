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Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поздравил действующего градоначальника Сергея Собянина с победой на выборах, отметив, что это РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:24
2023-09-10T22:24
2023-09-10T23:07
политика
борис чернышов (депутат)
сергей собянин
леонид зюганов
лдпр
московская городская дума
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поздравил действующего градоначальника Сергея Собянина с победой на выборах, отметив, что это заслуженное первое место и соперничать с ним было тяжело. По итогам расшифровки данных по онлайн-голосованию на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов - 212 153 голоса, Чернышов — 159 313 голоса. После подсчета 3,49% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) Собянин набирает 77,93% голосов (1123), Зюганов - 7,43% (107), Чернышов - 4,51% (65). "Конечно же, было тяжело соперничать с моим главным оппонентом - действующим мэром и будущим мэром… Сергеем Семеновичем Собяниным… Я поздравляю его с заслуженным первым местом", - сказал Чернышов в ходе марафона "Ночь выборов".
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политика, борис чернышов (депутат), сергей собянин, леонид зюганов, лдпр, московская городская дума, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, москва
Политика, Борис Чернышов (депутат), Сергей Собянин, Леонид Зюганов, ЛДПР, Московская городская дума, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Москва
Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы Чернышов поздравил Собянина с победой