https://ria.ru/20230910/vybory-1895412369.html

ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента

ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента

"Единая Россия" набирает 61,04% на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 1,06%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:10

2023-09-10T22:10

2023-09-10T23:08

ростовская область

единая россия

кпрф

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 61,04% на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 1,06% протоколов. Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, ЕР набирает 61,04%, КПРФ - 12,63%, ЛДПР - 8,31%, "Новые люди" - 5,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,70%, "Коммунисты России" - 4,53%.

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ростовская область, единая россия, кпрф, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика