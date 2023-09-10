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ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента
ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента
"Единая Россия" набирает 61,04% на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 1,06%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:10
2023-09-10T22:10
2023-09-10T23:08
ростовская область
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политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 61,04% на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 1,06% протоколов. Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, ЕР набирает 61,04%, КПРФ - 12,63%, ЛДПР - 8,31%, "Новые люди" - 5,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,70%, "Коммунисты России" - 4,53%.
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ростовская область, единая россия, кпрф, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика
Ростовская область, Единая Россия, КПРФ, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика
ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04 процента
ЦИК: ЕР лидирует на выборах заксобрания Ростовской области с 61,04% голосов