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ЕР лидирует на выборах во Владимирской области с 57,56 процента голосов

ЕР лидирует на выборах во Владимирской области с 57,56 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах во Владимирской области с 57,56 процента голосов

"Единая Россия" набирает 57,56% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:56

2023-09-10T21:56

2023-09-10T21:59

политика

владимирская область

единая россия

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 57,56% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 8,37% протоколов.Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, ЕР набирает 57,56%, КПРФ - 12,79%, ЛДПР - 10,15%, "Партия пенсионеров" - 6,33%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,32%, "Новые люди" - 4,04%.

владимирская область

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