https://ria.ru/20230910/vybory-1895409694.html

ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР

ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T21:46

2023-09-10T21:46

2023-09-11T00:22

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

единая россия

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895406610_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_71aa3286cb4b222647bd34f5e622bb05.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова."В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – два мандата, КПРФ —четыре мандата.В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.На выборах в Народный совет ДНР обработали почти 90 процентов протоколов, свидетельствуют данные избиркома республики. Так, "Единая Россия" набирает 78,04 процента голосов, КПРФ — 6,46 процента, ЛДПР — 6,33 процента, "Новые люди" — 5,11 процента, "Справедливая Россия" — 3,21 процента.Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895378989.html

https://ria.ru/20230909/yavka-1895216441.html

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , запорожская область, луганская народная республика, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, политика, донецкая народная республика