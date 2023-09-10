ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени
Члены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.
Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.
По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.
Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.
По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – два мандата, КПРФ —четыре мандата.
В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.
На выборах в Народный совет ДНР обработали почти 90 процентов протоколов, свидетельствуют данные избиркома республики. Так, "Единая Россия" набирает 78,04 процента голосов, КПРФ — 6,46 процента, ЛДПР — 6,33 процента, "Новые люди" — 5,11 процента, "Справедливая Россия" — 3,21 процента.
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.