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ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
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21:46 10.09.2023 (обновлено: 00:22 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895409694.html
ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР
ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T21:46
2023-09-11T00:22
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика
единая россия
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
политика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова."В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – два мандата, КПРФ —четыре мандата.В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.На выборах в Народный совет ДНР обработали почти 90 процентов протоколов, свидетельствуют данные избиркома республики. Так, "Единая Россия" набирает 78,04 процента голосов, КПРФ — 6,46 процента, ЛДПР — 6,33 процента, "Новые люди" — 5,11 процента, "Справедливая Россия" — 3,21 процента.Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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херсонская область
запорожская область
луганская народная республика
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Херсонская область , Запорожская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Политика, Донецкая Народная Республика

ЕР победила на выборах в трех новых регионах и лидирует в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени
Члены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Члены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в новых российских регионах, следует из данных местных избиркомов.
Так, ЕР победила с большим перевесом на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100 процентов протоколов, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
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"В выборах приняли участие 65,36 процента избирателей Херсонской области. Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86 процента, политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,56 процента, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России — 8,27 процента, партия "Справедливая Россия — За Правду" — 5,03 процента", — сообщила она.
По словам Захаровой, по результатам голосования мандаты распределили следующим образом: 28 мандатов — ЕР, четыре — КПРФ, три — ЛДПР, один — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
В ЛНР, согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома, единороссы набрали 74,63 процента голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. В свою очередь, ЛДПР получила 9,87 процента, КПРФ — 7,50 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,56 процента, "Новые люди" — 1,46 процента.
Как сообщила зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская, по итогам голосования ЕР получила 39 из 50 депутатских мандатов в Народной совет ЛНР.
Члены избирательной комиссии открывают урну для голосования для подсчета голосов по итогам выборов в Чите - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" – два мандата, КПРФ —четыре мандата.
В Запорожской области ЕР набрала 83,01 процента голосов по итогам обработки 100 процента бюллетеней, следует из данных регионального избиркома. В свою очередь, ЛДПР получила 5,82 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 5,13 процента, КПРФ — 5,02 процента.
На выборах в Народный совет ДНР обработали почти 90 процентов протоколов, свидетельствуют данные избиркома республики. Так, "Единая Россия" набирает 78,04 процента голосов, КПРФ — 6,46 процента, ЛДПР — 6,33 процента, "Новые люди" — 5,11 процента, "Справедливая Россия" — 3,21 процента.
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах
9 сентября, 17:27
 
Херсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023КПРФПолитикаДонецкая Народная Республика
 
 
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