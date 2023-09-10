https://ria.ru/20230910/vybory-1895409491.html
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01% голосов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:44
2023-09-10T21:44
2023-09-10T23:09
политика
запорожская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
лдпр
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895387176_0:128:3187:1920_1920x0_80_0_0_f7268eae3b24c37c56bafcc68335b159.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в пресс-центре регионального избиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895387176_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_a4d728e5f4c65951d8d244f24611a064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, кпрф
Политика, Запорожская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, КПРФ
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области
ЦИК: ЕР победила на выборах в заксобрание в Запорожской области с 83,01%