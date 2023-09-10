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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание в Запорожской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01% голосов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:44

2023-09-10T21:44

2023-09-10T23:09

политика

запорожская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в пресс-центре регионального избиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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