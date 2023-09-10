Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 73,38% голосов

Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах главы региона с 73,38% голосов
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.