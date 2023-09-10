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Воробьев по предварительным данным лидирует на выборах главы Подмосковья

Воробьев по предварительным данным лидирует на выборах главы Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2023

Воробьев по предварительным данным лидирует на выборах главы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 88 тысяч голосов (около 84%), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:32

2023-09-10T21:32

2023-09-10T23:10

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 88 тысяч голосов (около 84%), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркоме."Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 4,05%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 88 769, число голосов - 83,74%", - свидетельствуют данные ЦИК.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,14%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,86%, на четвертом - Анатолий Никитин от СР с 3,85%.

московская область (подмосковье)

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2023

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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023